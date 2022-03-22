Курган, , 19:28 — REGNUM В Курганской области проводится проверка дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах Кургана. В одном из них погиб подросток, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагическое ДТП произошло 21 марта в Кургане на ул. Мостостроителей. На пешеходном переходе был совершён наезд на подростка. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В тот же день на ул. Гвардейская был совершён наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ребёнок получил травмы.

В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка действиям органов системы профилактики, в том числе работе по предупреждению детского травматизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане полицейские с помощью очевидца нашли водителя, сбившего 18 марта девочку на пешеходном переходе.

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