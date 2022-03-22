Лондон, 22 марта, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, 28-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала входит в сферу трансферных интересов лондонского «Арсенала».

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

По информации источника, «Арсенал» уже связался с агентами нападающего «Ювентуса» Дибалы. Текущее соглашение аргентинца со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 29-ти матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. Ранее сообщалось об интересе к Дибале со стороны каталонской «Барселоны».