Москва, , 19:54 — REGNUM Россия понимает позицию официального Белграда, который признает территориальную целостность Украины, но при этом не присоединяется к антироссийским санкциям. Об этом заявил 22 марта в интервью сербским СМИ директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

МИД Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эта позиция требует довольно много смелости в условиях массовой русофобской кампании, которую США и их союзники развернули под предлогом украинских событий. Мы хорошо понимаем, как вам непросто сопротивляться натиску иностранных государств, которые, используя открытый шантаж, пытаются заставить Белград отказаться от качества отношений с Россией и собственных национальных интересов. Нужно внимательно взвешивать каждый шаг и действовать осторожно. Трудная задача, но выполнимая», — рассказал Пилипсон в интервью изданию Novosti.

Российский дипломат отметил, что Москва продолжает регулярные контакты с сербским руководством, которое «держит слово и не присоединяется к антироссийским санкционным вакханалиям, которые инициировал Запад».

«Мы исходим из того, что это принципиальное решение вытекает из конкретного, стратегического интереса вашего государства. Мы уважаем этот выбор, особенно сегодня, когда стало модно «наказывать» за дружбу с Россией», — заявил Пилипсон.

Напомним, что ранее Сербия осудила «нарушение территориальной целостности Украины», но не присоединилась к антироссийским санкциям.