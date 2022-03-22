София, , 19:18 — REGNUM Средняя заработная плата в Болгарии должна составлять не менее 1500 левов ($846), а минимальный размер оплаты труда — 760 левов ($428). С таким предложением выступили представители Конфедерации независимых синдикатов Болгарии (КНСБ) в ходе встречи с чиновниками болгарского правительства, пишет 22 марта софийская газета «Факты».

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Согласно официальной информации, соответствующие переговоры были организованы по инициативе Совета министров Болгарии. Ранее по всей стране прошли массовые демонстрации и забастовки, участники которых потребовали от правительства выделения дополнительных социальных выплат.

Напомним, в настоящее время около 60% работающих болгар не могут регулярно оплачивать коммунальные счета, а каждый третий работоспособный гражданин страны живет за чертой бедности.

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