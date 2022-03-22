София, 22 марта 2022, 19:18 — REGNUM Средняя заработная плата в Болгарии должна составлять не менее 1500 левов ($846), а минимальный размер оплаты труда — 760 левов ($428). С таким предложением выступили представители Конфедерации независимых синдикатов Болгарии (КНСБ) в ходе встречи с чиновниками болгарского правительства, пишет 22 марта софийская газета «Факты».
Согласно официальной информации, соответствующие переговоры были организованы по инициативе Совета министров Болгарии. Ранее по всей стране прошли массовые демонстрации и забастовки, участники которых потребовали от правительства выделения дополнительных социальных выплат.
Напомним, в настоящее время около 60% работающих болгар не могут регулярно оплачивать коммунальные счета, а каждый третий работоспособный гражданин страны живет за чертой бедности.
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