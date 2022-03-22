Милан, Италия, 22 марта, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» согласовало с 25-летним опорным полузащитником «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франком Кессье четырехлетний контракт. Об этом 22 марта сообщил журналист Фабрицио Романо.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В текущем сезоне Франк Кессье принял участие в тридцати матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами, из которых два — с пенальти, и одной результативной передачей.

Кессье выступает за «Милан» с 1 июля 2019 года после перехода из «Аталанты» за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.