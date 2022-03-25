25 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 18:52 — REGNUM В Ставропольском крае в городе Солнечнодольск ежегодно выращивают 38 тысяч тонн томатов. К 2023 году планируется нарастить производство как минимум на треть за счёт строительства четвертой очереди тепличного комплекса.

Тепличный комплекс «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM

Санобработка перед входом в теплицу Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий собирает картонную тару для продукции тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Ежегодно тепличный комплекс «Солнечный дар» получает стабильные урожаи томатов. Комплекс расположен в шестой световой зоне России, где более трехсот солнечных дней в году.

«Вопрос замещения импортных семян в настоящее время мы рассматриваем, анализируем обстановку и возможность поставки. Гибриды русской селекции будем увеличивать. В любом случае площади на следующий оборот будут засажены, рабочие места сохранены и урожай получен», — говорит агроном Юрий Кучинский.

Юрий Кучинский, агроном в тепличном комплексе «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM Упаковка собранного урожая в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа энергоцентра, система вентиляции, контроль влажности, полива и питания производятся автоматически при помощи компьютера. Для борьбы с вредителями на предприятии используют макролофусов. Искусственно выращенные в лабораториях насекомые абсолютно безопасны для человека, но уничтожают вредителей и не дают им размножаться. Удобрения закупают в основном у российских производителей, и на данный момент обеспечение предприятия минеральными удобрениями проходит без сбоев.

«Для нас это вопрос стратегический, потому что у нас малообъемная культура и внесение минеральных удобрений — часть производственного процесса, без которой не обойтись», — замечает Татьяна Ковалева, управляющий технолог.

Татьяна Ковалева, управляющий технолог в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка собранного урожая в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM Продукция тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка собранного урожая в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Шмели опыляют растения в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Наш приоритет — насытить рынок качественной экологически чистой продукцией. Также мы дали более пятисот рабочих мест. Мы не останавливаемся, четвертая очередь на стадии строительства, уже построили 60% от общего объема, что позволит нам быть самыми большими в Европе. На новой очереди будем выращивать огурцы. Есть чем гордиться. Это благоприятно скажется на отрасли в целом, и продукция станет более доступной потребителю, и появятся дополнительные 617 рабочих мест», — говорит генеральный директор Лев Берлин.

Лев Берлин, генеральный директор тепличного комплекса «Солнечный дар» Александр Погожев © ИА REGNUM

Транспортировка овощей в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор плодов в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Общая площадь тепличного комплекса «Солнечный дар» четвертой очереди составит 37,83 га круглогодичного цикла. Ожидаемая мощность производимой продукции составит около 13 тыс. тонн томатов в год.

Тепличный комплекс «Солнечный дар». Стеклопакеты для новой теплицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Резервуары с водой в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM