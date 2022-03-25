Александр Погожев,
25 марта 2022, 18:52 — REGNUM В Ставропольском крае в городе Солнечнодольск ежегодно выращивают 38 тысяч тонн томатов. К 2023 году планируется нарастить производство как минимум на треть за счёт строительства четвертой очереди тепличного комплекса.
Тепличный комплекс «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тепличный комплекс «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Санобработка перед входом в теплицу
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тепличный комплекс «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тепличный комплекс «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тепличный комплекс «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тепличный комплекс «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий собирает картонную тару для продукции тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ежегодно тепличный комплекс «Солнечный дар» получает стабильные урожаи томатов. Комплекс расположен в шестой световой зоне России, где более трехсот солнечных дней в году.
«Вопрос замещения импортных семян в настоящее время мы рассматриваем, анализируем обстановку и возможность поставки. Гибриды русской селекции будем увеличивать. В любом случае площади на следующий оборот будут засажены, рабочие места сохранены и урожай получен», — говорит агроном Юрий Кучинский.
Юрий Кучинский, агроном в тепличном комплексе «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тепличный комплекс «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тепличный комплекс «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка собранного урожая в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тепличный комплекс «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работа энергоцентра, система вентиляции, контроль влажности, полива и питания производятся автоматически при помощи компьютера. Для борьбы с вредителями на предприятии используют макролофусов. Искусственно выращенные в лабораториях насекомые абсолютно безопасны для человека, но уничтожают вредителей и не дают им размножаться. Удобрения закупают в основном у российских производителей, и на данный момент обеспечение предприятия минеральными удобрениями проходит без сбоев.
«Для нас это вопрос стратегический, потому что у нас малообъемная культура и внесение минеральных удобрений — часть производственного процесса, без которой не обойтись», — замечает Татьяна Ковалева, управляющий технолог.
Татьяна Ковалева, управляющий технолог в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка собранного урожая в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продукция тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продукция тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка собранного урожая в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Шмели опыляют растения в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Наш приоритет — насытить рынок качественной экологически чистой продукцией. Также мы дали более пятисот рабочих мест. Мы не останавливаемся, четвертая очередь на стадии строительства, уже построили 60% от общего объема, что позволит нам быть самыми большими в Европе. На новой очереди будем выращивать огурцы. Есть чем гордиться. Это благоприятно скажется на отрасли в целом, и продукция станет более доступной потребителю, и появятся дополнительные 617 рабочих мест», — говорит генеральный директор Лев Берлин.
Лев Берлин, генеральный директор тепличного комплекса «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Транспортировка овощей в плодохранилище
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сбор плодов в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Общая площадь тепличного комплекса «Солнечный дар» четвертой очереди составит 37,83 га круглогодичного цикла. Ожидаемая мощность производимой продукции составит около 13 тыс. тонн томатов в год.
Тепличный комплекс «Солнечный дар». Стеклопакеты для новой теплицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Резервуары с водой в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тепличный комплекс «Солнечный дар»
Александр Погожев © ИА REGNUM