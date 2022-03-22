Киев, 22 марта, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Власти Венгрии заняли «пророссийскую позицию» в надежде получить дешевый газ и «украинское «, заявила 22 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По её словам, Будапешт превзошёл даже «сателлитов» России из бывшего СССР.

«Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят «нет», — пожаловалась Верещук.

«Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?» — гадает вице-премьер Украины.

«Надо просто спокойно встать на сторону цивилизованного мира. Не повторяйте ошибки Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор», — написала Верещук.

Напомним, во время Второй мировой войны Венгрия была самым верным союзником нацистской Германии, героизация которой полным ходом осуществляется на Украине.