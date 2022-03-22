Ростов-на-Дону, , 19:03 — REGNUM В Ростовской области в отношении начальника одной из колоний возбуждено уголовное дело о незаконной организации изготовления холодного оружия и превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 22 марта.

Арест Fonday.ru

Следователи полагают, что подпольная мастерская работала с апреля 2021 года по февраль 2022 года на территории исправительного учреждения в Константиновске. Изготовлением холодного оружия без лицензии занимались осуждённые, отбывающие наказание.

В ходе обысков по месту жительства и на рабочем месте подозреваемого было обнаружено и изъято более 35 предметов. Это ножи, стилеты, шашки и другие виды оружия.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.