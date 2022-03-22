Москва, 22 марта, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Роспотребнадзор не рекомендует гражданам покупать впрок сахар, крупы, муку и макароны из-за риска появления опасного вредителя — пищевой моли. Об этом сообщает 22 марта пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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«Не приобретайте впрок и не храните продукты в больших количествах, особенно крупы, сахар, муку, кондитерские и макаронные изделия», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что южная амбарная огнёвка (пищевая моль) является опасным вредителем зерновых запасов пшеницы, кукурузы, ржи, риса, пшена и продуктов их переработки, кондитерских изделий, особенно шоколадных конфет и пряностей, а также обрушенных семян подсолнечника, сои, толокна, какао, ядер миндаля и орехов, сушёных овощей и фруктов, лекарственного сырья и прочего.

«Кроме уничтожения запасов, гусеницы южной амбарной огнёвки засоряют их своими выделениями, распространяют болезнетворные бактерии и другие патогенные организмы», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В случае обнаружения огнёвки в доме или в квартире рекомендуется проверить все пищевые продукты, а заражённые продукты сначала по возможности проморозить, а затем выбросить. Места хранения продуктов, где были обнаружены бабочки и гусеницы огнёвки, необходимо тщательно промыть с мылом, проветрить и просушить.

Для борьбы с огнёвкой Роспотребнадзор рекомендует использовать только зарегистрированные липкие ловушки с феромонами.