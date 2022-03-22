Варшава, 22 марта, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Студия CD Projekt Red выпустила обновление 1.52 к Cyberpunk 2077 и опубликовала примечания к нему. Пост был размещен 22 марта на сайте проекта игры.

Cyberpunk.net Игра Cyberpunk 2077

Патч исправляет ряд ошибок, изменяет некоторые элементы геймплея и вносит корректировки в различные квесты. Примечательно то, что некоторые исправления решают проблемы, которые появились в Cyberpunk 2077 с релизом большого обновления 1.5. С полным описанием патча можно ознакомиться в публикации.

Напомним, в январе 2022 года представители CD Projekt RED опровергли утверждения о том, что компания планирует перезапуск Cyberpunk 2077. Ранее ИА REGNUM сообщило, что новую игру серии «Ведьмак» студия будет разрабатывать не собственном движке REDengine, а на основе Unreal Engine 5.