Бухарест, 22 марта 2022, 18:57 — REGNUM Более 800 человек были эвакуированы из горящего здания крупного торгового центра в одном из районов столицы Румынии. Об этом 22 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.
По предварительным данным, возгорание произошло в 17:05 по местному времени (18:05 мск). Огонь быстро распространился по чердачным помещениям заведения и перекинулся на торговые залы.
На место происшествия оперативно прибыли восемь пожарных расчетов. В данный момент огнеборцам удалось локализировать пожар. Причины инцидента выясняются.
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