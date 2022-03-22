Бухарест, 22 марта, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Более 800 человек были эвакуированы из горящего здания крупного торгового центра в одном из районов столицы Румынии. Об этом 22 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.

23.mchs.gov.ru Тушение пожара

По предварительным данным, возгорание произошло в 17:05 по местному времени (18:05 мск). Огонь быстро распространился по чердачным помещениям заведения и перекинулся на торговые залы.

На место происшествия оперативно прибыли восемь пожарных расчетов. В данный момент огнеборцам удалось локализировать пожар. Причины инцидента выясняются.