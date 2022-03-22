Вашингтон, 22 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Португальская актриса Даниэла Мелшиор ведёт переговоры о своём участии в картине «Форсаж 10». Об этом 22 марта пишет The Wrap.

Цитата к/ф «Форсаж». реж. Роб Коэн, Мэл Сити. 2001. США, Германия Вин Дизель

Как отмечает издание, Мелшиор должна присоединиться к Вину Дизелю, Джейсону Момоа, Мишель Родригес, Тайризу Гибсону, Ludacris, Сон Гану и другим. Пока неизвестно, какую именно роль она исполнит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссёром картины «Форсаж 10» вновь выступит Джастин Лин. Премьера запланирована на 2023 год.