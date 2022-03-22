, 20:12 — REGNUM Рост мировых цен на энергоносители привёл к тому, что объекты социальной инфраструктуры Йемена остаются без горючего и не могут продолжать работу в штатном режиме.

Как сообщает Belqees-TV, наиболее бедственная ситуация сложилась в провинции Таиз, где запасы дизельного топлива в правительственных хранилищах подошли к концу. В связи с этим главная больница Таиза вынужденно прекращает свою работу из-за отключения генераторов.

По данным журналистов, в ближайшее время аналогичная ситуация может сложиться в других районах страны.