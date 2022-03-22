Владимир, , 18:51 — REGNUM Во Владимирской области ожидают прибытие ещё одной группы беженцев — около 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Гуманитарная помощь беженцам из ЛНР и ДНР Липецкаяобласть.рф

В составе первой партии из ЛНР и ДНР в регион прибыли более 650 человек.

Прибывших распределяют по пунктам временного размещения, где обеспечивают самым необходимым. Помогают с восстановлением документов, выдают временный полис медицинского страхования и обеспечивают медпомощью.

После обязательного в условиях пандемии короткого карантина детей устраивают в образовательные организации, желающим взрослым — содействуют в трудоустройстве. Гуманитарная помощь принимается на базе центров социального обслуживания населения и самих пунктов временного размещения.