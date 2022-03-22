Москва, 22 марта, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Законопроект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки, отмечают парламентарии.

По оценкам Минобороны, на реализацию потребуется дополнительно около 5 млрд. рублей в 2022 году.