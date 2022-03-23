23 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 12:08 — REGNUM Северо-Кавказский федеральный научный центр — ведущее исследовательское учреждение России в области сельскохозяйственных наук. В центре занимаются селекцией семян злаковых культур, бобовых трав, а также лекарственных растений. Кроме этого, ведется селекция сои и хлопчатника. В институте создан семеноводческий центр, его базовые хозяйства находятся в разных регионах России.

Федеральный научный аграрный центр в г. Михайловске, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

«Последние годы мы работали по созданию конкурентных сортов пшеницы. Наши сорта вносятся в Северо-Кавказском регионе, в Нижнеомском и в Центрально-Черноземном регионах. Последние сорта, которые нами созданы, обладают высокими качествами зерна. Наши сорта обладают высокой устойчивостью к болезням. Не надо тратить миллионы рублей на защиту. Сорта, которые у нас районированы, обладают высокой урожайностью зерна. Эти сорта у нас формировали урожай до 135 центнеров с гектара. Мы обеспечены семенами высоких сортовых посевных качеств по всем культурам, которые я назвал. Не только Ставропольский край, но и другие регионы, в которых районируются наши сорта. Наши сорта выращиваются в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Грузии и Турции», — говорит заведующий отделом селекции семеноводства озимой пшеницы, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Виктор Ковтун.

Виктор Ковтун, доктор сельскохозяйственных наук Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам доктора сельскохозяйственных наук, зарубежные производители семян неконкурентоспособны с Россией. Их зерно не выдерживает российских морозов и засухи, качество зерна низкое.

«Нам сам Бог велел выращивать высококачественную пшеницу! Высокоплодородный чернозем почвы, высокая инсоляция во время созревания хлебов, повышенная температура воздуха — все это позволяет нам создавать высочайшего качества зерно пшеницы. У нас прекрасные условия. Если на экспорт, то надо бороться, чтоб давали больше цену. За границей наше зерно мешают со своим и пекут хлеб, тогда он более-менее нормальный. Если без нашего зерна, то хлеб получается выпечь лишь с добавлением химии», — говорит ученый.

Выставка образцов сельскохозяйственных культур в научном аграрном центре Александр Погожев © ИА REGNUM

Бабочки тутового шелкопряда Александр Погожев © ИА REGNUM

Чучело барана в исследовательском институте Александр Погожев © ИА REGNUM

В настоящее время в государственный реестр внесены 180 сортов различных сельскохозяйственных культур, по которым в институте ведут селекцию и семеноводство. В институте есть отдел, который специально занимается многолетними и лекарственными травами, активно ведется селекция и семеноводство.

Сено. Житняк сибирский «Новатор» Александр Погожев © ИА REGNUM

Лофант анисовый «Премьер» Александр Погожев © ИА REGNUM

Могар «Стамога». Возделывается на сено, зеленый корм, силос и зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Могар «Стамога». Возделывается на сено, зеленый корм, силос и зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Лекарственная трава иссоп. Лекарственный «Розовый фламинго» Александр Погожев © ИА REGNUM Сорго зерновое «Зерста 97» Александр Погожев © ИА REGNUM

Кормовая и зерновая культура чумиза «Стачуми 3» Александр Погожев © ИА REGNUM

Хлопчатник «Феникс» Александр Погожев © ИА REGNUM

Разнотравье «Агростепь» Александр Погожев © ИА REGNUM

Пшеница мягкая озимая «Ставка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Ячмень яровой «Одесский 22», скороспелый сорт Александр Погожев © ИА REGNUM

Пшеница мягкая озимая «Статус» Александр Погожев © ИА REGNUM