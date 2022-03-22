Саранск, 22 марта, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым поддержал планы республики по строительству второй очереди завода по производство телекоммуникационного оптического волокна — АО «Оптиковолоконные Системы». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Мордовии Дмитрий Чернышенко и Артем Здунов (слева направо)

Сейчас в Мордовии работает единственное в стране серийное производство оптоволокна, которое является одним из ключевых материалов в IT-сфере. В настоящее время завод обеспечивает потребности России на 50%. Расширение производство позволит закрыть 90% потребности российского рынка.

«Мы сможем использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны. По поручению правительства профильные министерства совместно с регионом проработают вопрос строительства завода», — отметил вице-премьер.

Здунов уточнил, что сейчас регион рассматривает для строительства возможность применения инструментов госкорпорации ВЭБ.РФ. Планируется, что до конца текущего года будет разработана проектно-сметная документация, непосредственно строительство может начаться в следующем году.

ИА REGNUM напоминает, изначально на заводе планировалось производить 2,4 млн км оптоволокна в год. При поддержке Фонда развития промышленности РФ предприятие реализовало проект по увеличению производственных мощностей до 4 млн километров.