Москва, , 18:48 — REGNUM Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в нескольких российских регионах. Об этом сообщает 22 марта пресс-служба ведомства.

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«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в пяти субъектах Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что заболеваемость ОРВИ на территории России в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии, в структуре выявленных респираторных вирусов доля гриппа составляет лишь 1,5%.

Сообщается также, что на сегодняшний день в России вакцинацию от гриппа прошли более 69,1 миллиона человек, что составляет 47,3% от общей численности населения страны.