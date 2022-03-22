Ханты-Мансийск, 22 марта, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Из аэропорта Сургута (ХМАО) тремя авиабортами Минобороны РФ будут доставлены 70 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает оперативный штаб Югры.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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Жителями Югры было собрано продовольствие, одежда, вещи первой необходимости. Сопровождать груз будут 15 представителей Гуманитарного добровольческого корпуса из ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югру 7 марта прибыл 71 человек эвакуированных из Донецкой Народной Республики. В их числе 51 ребёнок в возрасте от одного месяца до 18 лет.