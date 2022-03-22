Москва, 22 марта, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) разработан проект арктического военного корабля обеспечения и поддержки «Хаски» (проект 15 550), сообщил 22 марта журналистам генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Арктика

Проект корабля, разработанный специалистами Невского ПКБ был представлен на парламентском экспортном совете по судостроению.

Рахманов уточнил, что проект рассчитан на условия Арктики, а корабли такого типа предназначены для защиты Северного морского пути (СМП).

Корабль ледового класса совмещает в себе технические возможности транспорта, парома и десантного корабля.

Корабль проекта 15 550 «Хаски» водоизмещением 14 тысяч тонн с экипажем из 120 человек способен развивать скорость до 15 узлов, автономно работать в море до 60 суток.

Корабль вооружен двумя 30-мм артустановками АК-630, несёт вертолет Ми-8 и четыре беспилотника.

Он способен перевозить мотострелковую бригаду или один дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион», что позволяет использовать такие корабли для развертывания тактических соединений береговых войск ВМФ России и поддержки тактических групп, действующих в арктической зоне.

По утверждению разработчиков, строительство кораблей проекта 15 550 «Хаски» можно организовать на любом судостроительном заводе России.