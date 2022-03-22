Амман, , 20:13 — REGNUM 22 марта в Иордании начались выборы в органы местного самоуправления. Как сообщает Jordan TV, граждане страны должны избрать 4646 должностных лиц, которые претендуют на посты глав 100 муниципалитетов страны, 1018 мест в муниципальных советах и 289 мест в провинциальных советах.

Выборы Clker-Free-Vector-Images

По данным журналистов, от участия в выборах отказалась крупнейшая партия страны — Исламский фронт действий и ряд других политических сил. В связи с этим СМИ ожидают явку на выборах не более 30% от общего числа избирателей.

Тем не менее, в выборах уже приняли участие глава правительства Иордании и спикер Палаты представителей, а также многие другие высокопоставленные лица.