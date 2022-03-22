Мосул, Ирак, 22 марта, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Правительство Ирака приняло десятки тысяч человек из Сирийского лагеря беженцев «Аль-Холь».

Mohammad.P.Mohammad Беженцы

Как сообщает Al-Iraqiya со ссылкой на заместителя министра по делам иммиграции и перемещенных лиц Карима аль-Нури, большая часть беженцев, прибывших в Ирак — это женщины и дети. Они были размещены в лагере беженцев аль-Джада на севере иракской провинции Нейнава.

Всего в лагере размещены люди из 453 семей, всего около 30 тысяч человек.