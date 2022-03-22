На Урале синоптики продлили предупреждение о сильном ветре
Екатеринбург, 22 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Порывы сильного ветра возможны в Свердловской области вплоть до 25 марта. Об этом сообщают синоптики.
Александр Погожев ИА REGNUM
Ветер в кронах деревьев
Согласно прогнозам, ветер может достигать силы в 20 метров в секунду. Пресс-служба областного главка МЧС распространила рекомендации населению в связи с непогодой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики обещали сильный ветер до 24 марта. Жителям региона рекомендуют быть аккуратными на улице.