23 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Игорь Свирин, , 09:00 — REGNUM В Совете Федерации обсудили предпринимаемые государством меры по обеспечению жильем детей-сирот. Среди мер, которые, по мнению участников заседания, должны способствовать сокращению очереди на квартиры, звучали предложения активнее скупать у застройщиков неликвид, а также внимательно присмотреться к нуждающимся. Вдруг это вовсе не сироты, и у них есть бабушки и дедушки, которые помогут внукам решить жилищные проблемы.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагменты). 1885

С текущим положением дел собравшихся ознакомила заместитель председателя Совфеда Галина Карелова. По словам сенатора, за последнее время был принят целый ряд нормативных положений, в частности была законодательно закреплена возможность получения сиротами жилья в другом регионе. Упрощена процедура закупки в целом и в частности, разрешена покупка жилья у физлиц на вторичном рынке. Для прогнозирования потребностей регионов в новом жилье и планировании расходов данные о нуждающихся с 2019 года вносятся в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). По состоянию на 18 марта 2022 года в ней числилось 216 тысяч 583 человека, из них 90 тыс 778 человек — это лица старше 23 лет.

Галина Карелова Council.gov.ru

Назвала Карелова и основную причину несвоевременного предоставления жилья детям-сиротам. Многолетняя задолженность вызвана хроническим недофинансированием региональных бюджетов, на которые и возложена обязанность обеспечивать сирот жильем. Выделение на ближайшие три года дополнительно 30 млрд рублей из федерального бюджета кардинально ситуацию не изменит. По оценкам Минстроя, чтобы закрыть накопленную очередность жилья для детей-сирот необходимо более 300 млрд рублей дополнительного финансирования.

По словам сенатора, основные проблемы, с которыми сталкиваются регионы, связаны с низкими темпами и объемами строительства в целом. А в частности, застройщики не хотят участвовать в госпрограммах, опять-таки из-за их незначительных объемов и очень сложных бюрократических процедур. В свою очередь, государство сталкивается с тем, что строители не выполняют взятые обязательства, срывают сроки ввода жилья, а главное, его фактическая стоимость зачастую расходится с нормативной.

С 2022 года Минстрой был назначен главным распорядителем бюджетных средств. О предпринимаемых ведомством мерах участникам заседания доложил заместитель министра Юрий Гордеев. Чиновник сообщил, что еще в декабре 2021 года с регионами были заключены соответствующие соглашения. А в Минстрое подготовлен проект по обеспечению жильем граждан, который предусматривает конечные показатели по количеству обеспеченных жильем детей-сирот, по ресурсному обеспечению и ежегодных контрольных точках. По словам Гордеева, за три ближайших года жильем должны быть обеспечены 14 тысяч детей-сирот.

Юрий Гордеев Council.gov.ru

Чиновник также отметил, что Минстрой в рамках поставленных задач активно взаимодействует со всеми заинтересованными участниками — законотворцами и региональными чиновниками. Создаются рабочие группы, проводятся рабочие совещания, создаются чаты для мониторинга ситуации на местах. В частности, в регионах есть программы по ликвидации очередей на жилье, которые, по словам чиновника, плодотворно обсудили. Кроме того, к решению проблемы привлекли Генпрокуратуру и Следственный комитет. По итогам проведенных мероприятий был разработан комплексный план действий, но, как подчеркнул чиновник, некоторые инициативы требуют дальнейшей проработки.

Еще одна участница, директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская сообщила, что из-за роста цен в 2021 году жильем было обеспечено 22,5 тысячи нуждающихся, в то время как в прошлом в среднем жилье получали 25 тыс человек в год. Вместе с тем, даже с учетом существующих ковидных ограничений было освоено 97% средств, выделенных на субсидии. В 2021 году выделенные из региональных бюджетов средства составили 35 млрд рублей против 31 млрд годом ранее. Также в прошлом году было предоставлено 770 жилищных сертификатов, 220 из которых были выданы по решениям судов, а общий объем финансирования из региональных бюджетов составил 2 млрд 178 млн 600 тыс. рублей. По предварительной оценке, в 2022 году на субсидии в пятирегионах будет выделено порядка 5 млрд рублей. Чиновница также отметила, что предоставление сертификатов не может заменить собой обязательства государства о предоставлении жилья, однако этой мерой могли бы воспользоваться порядка 70 тысяч уже социализированных молодых людей старше 23 лет.

Лариса Фальковская Fcprc.ru

Аудитор Счетной палаты РФ (СП) Сергей Штогрин в своем выступлении отметил чудовищные диспропорции между нуждающимися в жилье, количество которых стремительно растет, и теми, кто его в итоге получает. Причины, по которым государство не выполняет свои обязательства перед сиротами, по мнению аудитора, заключаются в волокитстве исполнителей. Так, Михаил Мишустин еще в марте 2020 года поручил правительству в течении двух лет разработать соответствующие законопроекты, отведенный срок заканчивается, а воз и ныне там.

Обеспечение сирот жильем Screenshot

Штогрин рассказал и о том, что региональное начальство попросту не знает, где живут сироты, пока ждут от государства квартир. В СП также выяснили, что ряд регионов в последние годы сокращали финансирование программы для сирот. Резюмируя сказанное, аудитор призвал максимально сократить административные барьеры, а также найти дополнительные средства, иначе государство не сможет выполнить свои обязательства.

Как живут сироты в ожидании квартир Screenshot

Выступающие из регионов в целом также указывали на несовершенство законодательства. Где-то возникают проблемы с выделением земли под строительство, везде возникают проблемы с покупкой квартир на вторичном рынке. Также все жалуются на нехватку средств, из-за чего жилья приходится ждать десятилетиями. При этом многие положительно оценивают государственные жилищные сертификаты.

Неспешность чиновников в решении жилищных проблем сирот породила еще одну остросоциальную проблему. Сенатор Елена Мизулина назвала ее «очередь без очередности» — это когда более активные льготники через суды, которые встают на их сторону, добиваются получения квартир. В сложившихся условиях это происходит за счет таких же ждущих годами жилья очередников.

Елена Мизулина Григорий Фадеев © ИА REGNUM

В ходе дискуссии выяснилось, что сограждане, отвечая взаимностью на неусыпную заботу государства об их благе, например, не регистрируют браки, и рожденные в сожительстве дети пополняют ряды льготников, которым государство обязано предоставлять жилье. Да и в целом законодательство так запутанно, что наряду с действительно нуждающимися сиротами права обретают те, кому они не положены. По словам Мизулиной, государство признает сиротами детей, у которых есть бабушки и дедушки.

Правда, сенатор не уточнила, каким образом будут отделять сирот от не сирот в каждом конкретном случае. Учитывая то, что, с одной стороны, миллионы россиян находятся за чертой бедности, из которой всячески пытаются выбраться, а с другой, некоторая часть сограждан решает жилищные проблемы за счет знакомств, родственных связей и несопоставимой с ценой квартиры мзды. Представляется, что госпожа Мизулина не взялась решать проблему не с той стороны.

Опять вернулись к идее выкупать у застройщиков так называемый неликвид. Раз уж государство озаботилось спасением и без того не бедствующих девелоперов, то почему бы выкупленные таким образом квартиры не предоставлять сиротам. Очевидно, почему лоббисты предлагают государство приобретать недвижимость, на которую девелоперы не нашли покупателей, как и то, кому потом будут такое жилье навязывать.

Даже неудивительно, что с идеей ущемить оставшихся без попечения родителей детей, которые, согласно Конституции, являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации, выступил сенатор от Кемеровской области. Видимо, конец света случиться должен, чтобы начальство забыло про «макарошки стоят одинаково», «государство не просило вас рожать» и такое прочее.

Неудивительно и то, как участники дискуссии, признавая, что нормативная стоимость квадратного метра расходится с фактической, свои надежды возлагали на развитие жилищных сертификатов, поиск «жуликов», записавших, при наличии баки с дедом, детей в сироты и снижение административных барьеров. Ведь если на решение проблемы требуются сотни миллиардов рублей, которые, кстати, еще совсем недавно у государства были, а выделяются лишь десятки, то всего и остается, что имитировать бурную деятельность.