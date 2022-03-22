Киев, 22 марта 2022, 18:53 — REGNUM МИД Украины просит Венгрию помочь противостоять «российской агрессии», говорится в заявлении официального представителя МИД Украины Олега Николенко. В этом заявлении пресс-секретарь прокомментировал позицию Венгрии о том, что она не поддерживает санкции против Москвы, которые могут представлять угрозу энергоснабжению и безопасности Венгрии.
Николенко обратил внимание на то, что «мир и безопасность Венгрии не могут быть гарантированы без мира и безопасности Украины».
Николенко также напомнил, что «российская ФСБ также использует венгров для дестабилизации Закарпатья, как это было всего днем ранее». «В понедельник венгры Закарпатья получили массовые сообщения на украинском языке с призывами к насилию в отношении них», — сообщает местная газета Карпаталя .
По словам Николенко, «остановить российскую агрессию могут только совместные действия».
После последней встречи министров иностранных дел ЕС Сийярто объявил, что «Венгрия будет выступать против российского энергетического эмбарго, блокады воздушного пространства над Украиной или развертывания миротворческой миссии».