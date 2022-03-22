Киев, , 18:53 — REGNUM МИД Украины просит Венгрию помочь противостоять «российской агрессии», говорится в заявлении официального представителя МИД Украины Олега Николенко. В этом заявлении пресс-секретарь прокомментировал позицию Венгрии о том, что она не поддерживает санкции против Москвы, которые могут представлять угрозу энергоснабжению и безопасности Венгрии.

Николенко обратил внимание на то, что «мир и безопасность Венгрии не могут быть гарантированы без мира и безопасности Украины».

«Министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркивает необходимость избегать распространения войны и прямого конфликта между НАТО и Россией. Но аргумент «не провоцируйте Россию» только дает больше простора для российской агрессии», — сказал Николенко.

«Конечно, мы никому не желаем того горя, с которым столкнулись украинцы во время войны с Россией. В то же время ошибочно полагать, что Венгрия, как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Сегодня Венгрия практически защищает восточную границу НАТО. Если России удастся добиться своей греховной цели в Украине, следующими будут наши соседи. Об этом теперь открыто говорят послы России за рубежом», — сказал представитель.

Николенко также напомнил, что «российская ФСБ также использует венгров для дестабилизации Закарпатья, как это было всего днем ранее». «В понедельник венгры Закарпатья получили массовые сообщения на украинском языке с призывами к насилию в отношении них», — сообщает местная газета Карпаталя .

«Венгрия всегда позиционировала себя как защитник своих граждан за границей. Призываем Венгрию открыто осудить провокацию в России и использовать свои налаженные каналы связи с Москвой для предотвращения провокаций, разжигающих межнациональную рознь в Украине», — призвал Николаенко правительство Венгрии. Он добавил, что «пришло время быть честными с самими собой».

По словам Николенко, «остановить российскую агрессию могут только совместные действия».

После последней встречи министров иностранных дел ЕС Сийярто объявил, что «Венгрия будет выступать против российского энергетического эмбарго, блокады воздушного пространства над Украиной или развертывания миротворческой миссии».