Кировград, Свердловская область, , 18:39 — REGNUM В Кировграде Свердловской области скончался заключённый местного ИВС. Эту информацию подтвердил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Колючая проволока

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Мужчина 1966 года рождения находился под административным арестом. Его тело обнаружили 21 марта в одной из камер районного ИВС. Сразу же вызванные медики констатировали смерть.

Материалы по этому инциденту направлены в Следственный комитет. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга отмечает, что точную причину смерти установят в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, гражданин скончался без участия посторонних лиц.