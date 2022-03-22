Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Госсекретарь США Антони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие экономические и дипломатические меры в отношении России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что стороны также обсудили поставки гуманитарной помощи Украине и запланированный на текущей неделе саммит НАТО, который будет посвящен шагам союзников по укреплению обороны на восточном фланге.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава собирается внести на рассмотрение саммитов НАТО и Европейского совета предложение председателя польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского о вводе на Украину «вооруженного миротворческого контингента» под эгидой Североатлантического альянса. Оба саммита должны пройти 24 марта в Брюсселе.