Загреб, , 18:36 — REGNUM Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил 22 марта, что на данный момент в Хорватию прибыло более 8300 беженцев из Украины, но худшая фаза противостояния еще впереди, сообщает Hina.

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По словам министра, ожидается усиление давления на Европу по трем основным направлениям: энергетическая безопасность, расходы на оборону и прием беженцев.

ЕС рассматривает различные возможности финансирования приема беженцев, сказал Божинович, добавив, что Хорватия готова принять 20 тысяч человек, но эта цифра может увеличиться в зависимости от развития ситуации на Украине.