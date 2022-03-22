Москва, , 18:35 — REGNUM Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (СРЗП) предложила выпустить в российский прокат китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты вместо западных картин. Об этом 22 марта пишет «РИА Новости».

В кино Елена Хованская © ИА REGNUM

«Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России — ИА REGNUM), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю», — считает Драпеко. Она также отметила, что отказ крупнейших западных кинокомпаний от проката их фильмов в России является «возможностью для отечественного кинематографа».

"У нас есть хорошие фильмы, нам есть что смотреть. Ну и посмотреть на фильмы тех стран, которые до сих пор в прокате было мало представлены. Это и индийское, и китайское, и южнокорейское кино», — говорит Драпеко. «Ну и, конечно, кино наших соседей — стран СНГ. Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что крупнейшие киностудии Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal Pictures временно отказались от проката своих картин в российских кинотеатрах. Они также отложили цифровые релизы новинок.

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