Копейск, Челябинская область, 22 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Полицейские из Копейска Челябинской области задержали жителя Курганской области, укравшего у пожилого челябинца почти 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пострадавшим оказался мужчина 1957 года рождения. Он рассказал полицейским, что оформил кредитную карту, а через две недели деньги исчезли. Под подозрение попал ранее судимый курганец 2001 года рождения. Оказалось, что он является дальним родственником потерпевшего и помог ему получить онлайн-кредит и оформить доступ к его счёту через свой телефон.

Затем гражданин воспользовался этой возможностью и похитил более 96 тысяч рублей. Теперь ему предстоит отвечать за мошенничество.