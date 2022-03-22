Астрахань, , 18:28 — REGNUM В Астраханской области неизвестные незаконно проводили подготовку к работам по извлечению затонувших металлоконструкций из акватории Волги. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

На Волге Наталия Николаева © ИА REGNUM

Был организован подъезд тяжелой техники к берегу реки. В защитной полосе Волги обнаружены 23 баллона с газом и другие приспособления для резки металла.

Инспекторы Росприроднадзора выявили, что незаконная деятельность привела к изменению дна и берегов водного объекта, были нарушены требования закона «Об охране окружающей среды». В настоящее время виновные устанавливаются.