Бишкек, 22 марта, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии предлагает значительно ужесточить наказание за несоблюдение правил пожарной безопасности. Проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс ведомство вынесло на общественное обсуждение.

LoggaWiggler Пожар

В МЧС отмечают, что в республике каждый год происходит до 6 000 пожаров, на которых гибнут более 50 человек и ещё свыше 100 киргизстанцев получают ожоги различной степени тяжести. Ежегодно ущерб от возгораний превышает 800 млн сомов (768 млн рублей).

При этом многие пожары случаются из-за невыполнения мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности — фактически выполняется не более 30% от общего количества предписываемых пунктов.

Сейчас за неоднократное игнорирование предписаний об устранении нарушений в сфере пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч сомов (от 48 тысяч до 96 тысяч рублей).

Чиновники считают, что такое наказание недостаточно эффективно, а потому штрафные санкции необходимо увеличить, доведя их до суммы от 100 тысяч до 200 тысяч сомов (от 96 тысяч до 192 тысяч рублей).