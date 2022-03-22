Москва, , 18:27 — REGNUM Обращение руководства движения русинов к президенту России с просьбой поддержать образование русинской автономии в Закарпатье отражает реальность нынешнего состояния национальной политики на Украине, заявил 22 марта член Общественной палаты РФ Владимир Зорин.

Карпатские русины

Комментируя обращение лидера движения русинов Петра Гецко к президенту России он отметил, что нынешняя Украина проводит политику вытеснения не только русских, но и близкой им этнической группы русинов.

«Плохо живется в Незалежной не только русским, но и близкой им этнической группе русинов. Этот маленький и гордый народ последние несколько десятков лет испытывает на себе прессинг государства, которое сдерживает сохранение культуры, развитие родного языка, право на самоидентификацию.

Обращение русинов и других национальных меньшинств к Владимиру Владимировичу Путину вполне закономерно. Они видят перед собой российскую модель этнополитики, в которой единство страны укрепляется поддержкой культурного разнообразия, а не предпочтения одной нации. Лозунг «Украина — для украинцев» — это тупиковый путь развития, который ведет не к укреплению, а к распаду государства», — отметил Зорин.

Он подчеркнул, что полное обеспечение права на этнокультурное развитие в том числе и русинов может положительно повлиять на процесс денацификации Украины, а также на преодоление русофобии на территории Западной Украины.

«Однако, ущемление этнокультурных прав русинов и других этнических меньшинств на Украине никого не волнует в Совете Европы, в целом на коллективном Западе. Все лозунги о толерантности, политкорректности, соблюдении прав и свобод меньшинств, национальных и религиозных, брошены в топку двойных стандартов и политических гегемонистских решений», — подчеркнул Зорин.

«У Украины был мирный путь решения вопроса этнокультурного многообразия. А Украина вместо федерализации пошла путем дискриминации и геноцида в отношении коренных народов», — отметил он.

Напомним, одной из главных целей военной операции России на Украине является денацификация этой страны, основой государственной политики которой до сих пор остаётся ущемление прав всех народов, не относящих себя к украинцам.

Читайте ранее в этом сюжете: Конфликт на Украине повлечёт голод мирового масштаба — генсек ООН