Белград, , 18:32 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич покинул заседание Совета национальной безопасности Сербии, которое 22 марта проходит в Белграде, для того, чтобы провести срочные телефонные консультации с представителями ряда ведущих западных стран (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия — ИА REGNUM). Об этом сообщило белградское издание Blic.

Александр Вучич Medija Centar Beograd

По информации издания, представители косовских сербов, которые также присутствуют на заседании, заявили о намерении покинуть все институты власти в структуре сепаратистского Косово. Таким образом они выражают протест против отказа Приштины разрешить голосование на сербских парламентских и президентских выборах на территории Косово и Метохии.

«Сербы намерены покинуть все институты власти, включая полицию, сложить оружие и мирным и демократическим путем оказать сопротивление албанскому террору», — сообщило издание.

Представители косовских сербов заявили, что готовы коллективно оставить свои дома и территорию Косово и Метохии, если государство не защитит их интересы.

Вучич намерен провести переговоры и с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, сообщило издание.

Напомним, что ранее албанские сепаратисты в Приштине отказались организовать для сербов, проживающих на территории Косово и Метохии голосование на президентских и парламентских выборах в Сербии, которые пройдут 3 апреля.