Нижний Новгород, 22 марта, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Полицейские задержали двоих братьев, сбывавших наркотики через сеть из 11 уличных тайников в городе Дзержинске. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области сегодня, 22 марта.

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли у ранее неоднократно судимых злоумышленников 44 свёртка с синтетическими и растительными наркотиками.

В ведомстве отмечают, что задержанные прятали свой нелегальный товар в игрушках.

Против братьев-наркоторговцев возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь им грозит до 15 лет тюремного заключения.