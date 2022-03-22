Рига, 22 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Президент Латвии Эгил Левитс считает, что завершение Второй мировой войны в Европе жители Латвии отмечают вместе с остальным Евросоюзом 8 мая, 9 мая ассоциируется с Россией и должно попасть под запрет.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Левитс опубликовал свой комментарий на странице в социальной сетиTwitter:

«9 мая — праздник страны-агрессора России. Это не праздник Латвии. Отмечать его означает поддерживать международное преступление. Это недопустимо. Жертв Второй мировой войны Латвия, как и вся оставшаяся Европа, поминает 8 мая».

Ранее со схожей позицией выступил мэр Риги Мартиньш Стакис. В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выступил против такой идеи, аргументировав свою позицию тем, что руководство России якобы использует это в своих интересах против Латвии.

На разницу подхода к 9 мая официальных властей страны и русскоязычной общины уже неоднократно указывали в «Русской партии Латвии». Для официальной Риги это не праздник Дня Победы в Великой Отечественной войне с салютами, военным парадом и возложением цветов к монументам героев, а день скорби и памяти о жертвах Второй мировой войны в Европе.