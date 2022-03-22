Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 18:28 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев 22 марта побывал в санатории «Сосновый бор», где проверил условия размещения беженцев, прибывших из Мариуполя. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Михаил Евраев на встрече с беженцами Yarregion.ru

«Вы в безопасности. Мы сделаем все, чтобы здесь, в Ярославской области, вы чувствовали себя как дома. Чувствовали заботу, поддержку и защиту», — сказал Михаил Евраев.

Сейчас в пункте временного размещения находятся 96 человек, среди которых 20 детей и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Недели три мы сидели в подвалах, в холоде, в голоде. Потом российские войска вошли. Очень тяжело выезжали, под обстрелами. Сначала в Безыменное, оттуда мы поехали в Донецк, потом на границу. Пять суток провели в пути, пока добрались до Ярославля. Сейчас все в порядке, выдыхаем. Приняли нас хорошо. Но первую ночь не спали, не могли уснуть. Сейчас уже успокоились. Не слышно ни бомбежек, ни автоматных очередей, ни снайперов, ни снарядов. Много родственников осталось там, в Мариуполе. Они были с другой стороны города. Мосты взорвали, не доберешься», — рассказал один из беженцев Игорь Кузнецов.

Сейчас людей уже опросили и составили список особо необходимых им вещей. Также ведётся работа по оформлению всех необходимых документов. В дальнейшем для школьников в санаторных корпусах организуют обучение.

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