Москва, , 18:46 — REGNUM В пять раз может сократиться объём отгрузки нефти на танкеры в связи с повреждением выносных причальных устройств морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума, рассказал 22 марта эксперт Института развития технологии ТЭК Кирилл Радионов корреспонденту ИА REGNUM.

Разгрузка в порту

Комментируя аварию на КТК, эксперт сообщил, что утром 20 марта в Новороссийске поднялся сильный ветер мощность которого составляла до 40 м/с, после чего два из трёх причальных устройств, с помощью которых происходит отгрузка нефти на танкеры, вышли из строя.

Одно из этих устройств полностью вышло из строя, а второе, как полагают эксперты, будет нуждаться в замене — сейчас его дополнительно обследуют.

Кирилл Радионов «Соответственно, вывод из строя двух из трёх причальных устройств приведёт к тому, что объём отгрузки нефти на танкеры снизится в три раза, а может быть, и в пять раз. Это связано с тем, что одновременная работа всех трёх устройств позволяет им обеспечить взаимозаменяемость. Из-за этого объёмы сократятся даже не в три, а в пять раз».

По данным эксперта, в 2021 году через КТК было отгружено 60 млн тонн нефти. Нынешняя авария приведёт к тому, что объёмы отгрузки сократятся со 170 тысяч тонн нефти в сутки до примерно 50−70 тысяч тонн нефти в сутки.

Кирилл Радионов «В первую очередь это проблема поставщика. Дело в том, что на КТК отгружается казахстанская нефть. То есть та нефть, которая добывается в Казахстане, а затем по трубопроводу КТК транспортируется в Новороссийск. И, соответственно, Казахстан потеряет в объёмах экспорта».

По оценке эксперта, ремонт причалов займёт около месяца.

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