Из-за аварии под Новороссийском прокачка нефти может сократиться в пять раз
Москва, 22 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В пять раз может сократиться объём отгрузки нефти на танкеры в связи с повреждением выносных причальных устройств морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума, рассказал 22 марта эксперт Института развития технологии ТЭК Кирилл Радионов корреспонденту ИА REGNUM.
Комментируя аварию на КТК, эксперт сообщил, что утром 20 марта в Новороссийске поднялся сильный ветер мощность которого составляла до 40 м/с, после чего два из трёх причальных устройств, с помощью которых происходит отгрузка нефти на танкеры, вышли из строя.
Одно из этих устройств полностью вышло из строя, а второе, как полагают эксперты, будет нуждаться в замене — сейчас его дополнительно обследуют.
По данным эксперта, в 2021 году через КТК было отгружено 60 млн тонн нефти. Нынешняя авария приведёт к тому, что объёмы отгрузки сократятся со 170 тысяч тонн нефти в сутки до примерно 50−70 тысяч тонн нефти в сутки.
По оценке эксперта, ремонт причалов займёт около месяца.