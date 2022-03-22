Кострома, , 18:32 — REGNUM Костромская область на следующей неделе отправит вторую партию гуманитарного груза для беженцев с Украины. Об этом ГТРК «Кострома» рассказал руководитель местного штаба движения «Мы вместе» Александр Потехин.

Груз с гуманитарной помощью Пресс-служба МЧС по Костромской области

Жители Мантурова, Костромы, Галича, Вохмы, Боговарова, Нерехты, Волгореченска, Судиславля и посёлка Сусанино собрали для беженцев 10 тонн помощи. В пункты приёма принесли продукты, бытовую химию, средства гигиены, одежду, канцтовары.

Как ранее писало ИА REGNUM, первую партию гуманитарного груза в Донецкую народную республику регион отправил 11 марта. В нём содержалось 25 тонн досок и бруса, которые необходимы для строительства и восстановления разрушенных построек.

Пока в Кострому самостоятельно прибыли не более 40 беженцев из ДНР и ЛНР. Они разместились у друзей и родственников. Места для приёма ещё 440 человек подготовлены в 6 учреждениях области.

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