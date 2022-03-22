Рига, , 18:20 — REGNUM Крупный инвестпроект по возведению в Даугавпилсе (юго-восточная Латвия) завода по переработке макулатуры натолкнулся на критическую позицию местных жителей. Об этом сообщило латвийское «Радио 4».

Макулатура Victorfliscorno

Жители микрорайона Межциемс не рады тому, что в самом ближайшем времени рядом с ними появится промзона. Председатель общества «Межциемс» Олег Фогельманис утверждает, что весь проект стал сюрпризом для людей: «Для нас, живущих в Межциемсе, это был очередной сюрприз, потому что городская дума Даугавпилса в течение десятков лет относится к Межциемсу весьма странно и хочет его, видимо, полностью уничтожить и превратить жизнь горожан в Межциемсе в ад».

Олег Фогельманис отмечает, что микрорайон последние десять лет уже живет в борьбе с не самым экологичным производством — рядом работает цех по промывке кишок.

«Вода в колодцах Межциемса пропала, потому что нужно было огромное количество воды для мытья этих кишок. Теперь вдруг придумали этот завод! Неужели нет другого места, где рядом не живут люди? Неужели нужно строить у людей на головах?», — возмущается председатель общества местных жителей.

Фогельманис сослался на проект завода по переработке макулатуры и назвал его слабую точку: «Насколько я знаю, для этого нужно огромное количество воды! У нас нет ни водопровода, ни канализации, если с глубинных жил взять фантастическое количество воды, то у нас вообще не будет воды».

В свою очередь, дума Даугавпилса делает акцент на привлечении порядка 200 млн евро инвестиций, которые вдохнут новую жизнь в регион и создадут рабочие места.