Бухарест, 22 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте и еще 10 румынских округах объявлентак называемый желтый код опасности в связи с сильным ветром. Об этом 22 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Алексей Боголюбов. Шторм

По словам синоптиков, в ближайшее время в указанных регионах порывы ветра могут достигать 65 км/ч, а в горных районах — до 90 км/ч. В этой связи местные власти призвали население воздержаться от любых перемещений в потенциально опасных зонах.

Штормовое предупреждение будет действовать до 23 марта.