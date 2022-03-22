Москва, , 18:18 — REGNUM Разговоры о возможном эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза приводят к глобальному росту цен на энергоносители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил экономист Василий Колташов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, мировые цены будут расти как на фоне разговоров о возможных прекращениях поставки нефти из России, так и в случае подобных действий. И если российскую нефть запретят к продаже в Евросоюзе, то мировые цены на «чёрное золото» резко взлетят.

«Российская нефть не пропадет. Однако ситуация на мировом рынке углеводородов изменится не в пользу потребителей. И Евросоюз заплатит здесь больше всех и заплатит первым», — сказал Колташов.

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