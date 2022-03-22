Рига, , 18:18 — REGNUM На 9 мая в Риге различные общественные организации традиционно проводили салюты в честь Дня Победы, но в 2022 году эта многолетняя практика может быть прекращена. Об этом в интервью латвийскому телеканалу TV3 заявил мэр столицы Мартиньш Стакис.

Салют Марина Каширская © ИА REGNUM

Так он прокомментировал призывы в социальных сетях страны воздержаться или вовсе запретить салюты, так как громкие звуки могут вызвать чувство беспокойства и стресс у прибывших в страну украинских беженцев.

«Столичные правила уже предусматривают временные рамки для использования салютов, однако депутаты горсобрания подготовили предложение о полном запрете фейерверков в Риге», — сообщил столичный мэр.

Он добавил, что это предложение в настоящее время оценивается юристами, так как важно понимать, когда салюты могут быть запрещены, а когда наоборот — уместны.

«В любом случае изменения будут, и число салютов в Риге будет ограничено, я в этом совершенно уверен», — пообещал глава столичной думы.

Ранее Стакис выразил свою позицию категорически: 9 мая 2022 года в Риге должно пройти без массовых мероприятий. «Если организаторы захотят просто поставить цветы, вспомнить тех, кто погиб в войне, кого мы потеряли — такая возможность будет. Но ничего больше. Никакие песни, никакие фейерверки и так далее», — заявил мэр Риги.