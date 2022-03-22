Йошкар-Ола, , 18:17 — REGNUM В настоящее время в шести медицинских организациях Марий Эл для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией функционируют 190 коек. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

К плановому режиму работы вернулись Йошкар-Олинская городская больница и Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн.

Продолжается осуществляться плановая стационарная помощь, проводится диспансеризация и мероприятия по углубленной диспансеризации граждан, перенесших COVID-19.

«Судя по ситуации в других странах, коронавирусная инфекция еще дает о себе знать. Ученые предполагают, что новая волна COVID-19 может настигнуть Россию в августе-сентябре», — предуредили в министерстве, добавив, что по-прежнему наиболее эффективным средством защиты является вакцинация и своевременная ревакцинация.

Напомним, в пиковые периоды всплеска заболеваемости в медучреждениях Марий Эл были развернуты 1075 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

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ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 22 марта в инфекционных стационарах Марий Эл лечение получают 124 пациента, из них у 51 человека подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 122 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 107 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 17 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

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