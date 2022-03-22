22 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 18:38 — REGNUM В начале марта правовой портал Pravo.ru опубликовал материал со ссылкой на зарубежное издание Bloomberg, которое сообщало, в первую очередь иностранные юрфирмы стали пересматривать отношения с банками и особо значимыми компаниями с госучастием. «Мы не раскрываем детали отношений с конкретными клиентами, но в некоторых случаях это будет значить полное завершение этих отношений», — пояснял Bloomberg представитель Baker McKenzie — компании, работавшей с крупными российскими клиентами и заработавшей в прошлом году, по её же утверждению, более 3,1 млрд долларов. Как указывает издание, иностранная юрфирма консультировала банк ВТБ о соглашении о рефинансировании в 2020-м и представляла интересы российского Министерства финансов по теме размещения облигаций в 2021-м, а ранее ее клиентами были также Газпром, Ростех и Минфин. На следующий же день после начала специальной операции на Украине об отказе в предоставлении услуг Сбербанку объявила компания Venable, а от сотрудничества с ВТБ отказалась также юрфирма Sidley Austin, которая оказывала лоббистские услуги в Вашингтоне.

Чарльз Вебб. Адвокаты (фрагмент)

При этом, как указывает издание, победителей на этом рынке в результате санкционных ограничений, введенных в отношении компаний из России, не будет. Так как они задевают интересы и западных партнеров таких компаний. Об этом уже наглядно говорят многократно возросшие запросы иностранного бизнеса на услуги иностранных юркомпанияй, которым чаще всего клиенты задают вопросы о правилах санкций и насколько они заденут их бизнес, особенно в части реализуемых и планируемых проектов. Проблема усугубляется еще и тем, что санкционные ограничения постоянно меняются, заставляя компании постоянно менять и правила работы. Загрузка иностранных юристов в этой связи остается высокой. А инвесторы пытаются оглядеться, чтобы посмотреть, как все сложится, предпочитая приостанавливать проекты в России, не торопиться приобретать компании. Частыми вопросами иностранного бизнеса к юристам также остаются вопросы оплаты труда российских работников в санкционных условиях, вопросы перевода денежных средств между разными банками и в принципе — вопрос о том, могут ли они и вовсе продолжать работу в нынешних условиях. Юристы же консультируются друг с другом и пытаются получить ответы от регулирующих органов. Адвокатские коллегии все чаще взаимодействуют с OFAC (Управление по контролю за иностранными активами), ведь министерство юстиции готово возбудить уголовные дела против лиц, умышленно уклоняющихся от санкций, а из администрации президента Байдена продолжают поступать подробности по всему спектру экономических санкций и экспортного контроля.

Джо Байден Chicago Council on Global Affairs

Список, формируемый российским правовым порталом, изрядно пополнился иностранными юркомпаниями, покидающими российский рынок. На 5 марта в нем значилось порядка 23 таких фирм. Российские юристы, комментируя последствия санкций в отношении России, оценивают перспективы для юридического бизнеса в новых условиях по-разному. Например, в одной из публикаций правового портала адвокат, управляющий партнёр фирмы Art De Lex, член совета Федеральной палаты адвокатов России Дмитрий Магоня отмечал, что теперь еще сильнее вырастет роль национальных юридических консультантов. По мнению же управляющего партнера фирмы «Адвокатское бюро «А2» Михаила Александрова, есть риск, что «ильфы» откажутся от сотрудничества с государством и госкомпаниями, а их место займут крупнейшие «рульфы», куда перейдут опытные кадры из международных юрфирм. Тяжелее всего, предполагает Александров, придется сектору M&A в среднем бизнесе и IT. Кроме того, по его мнению, из международных юридических фирм в серьезном плюсе на российском рынке будут китайские компании, создавшие партнерские и доверительные отношения с организациями из нейтральных стран и государств благожелательного нейтралитета. Со сжатием делового рынка, переживает партнер юридической фирмы TAXOLOGY Алексей Артюх, станет меньше работы для российских юристов. Традиционно в период любых кризисов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Корельский, клиенты первыми режут бюджеты на маркетинг и юристов. Со снижением доходов клиентов, которое скажется на юридическом бизнесе, могут, по словам юристов, и снизиться стандарты доказывания по уголовным делам. Единственным платежеспособным клиентом, по предположениям управляющего партнера «адвокатского бюро Забейда и партнеры» Александра Забейда, останется само государство. О мифе, что в «уголовке» чувствительность к цене меньше, напоминает управляющий партнер «Адвокатское бюро ZKS» Денис Саушкин. Наоборот, если в обычном споре бизнесмен может потерять лишь деньги, то при уголовном обвинении — свободу. А с ней и бизнес. Нет бизнеса — нет средств к существованию. И в этот момент человек начинает размышлять: стоит ли ему тратить деньги на адвокатов или лучше оставить накопления в семье, поясняет адвокат. Не исключают российские юристы и более радикальных сценариев. Например, Забейда выделяет возможную криминализацию коммерческих отношений со странами, которые ввели санкции против РФ. Под уголовные риски могут подпасть и компании, которым придется выстраивать новые цепочки оплаты импорта.

Доменико Робусти Тинторетто. Портрет трех юристов и нотариусов. 1623

Многие команды останутся на рынке, но под другими брендами, сказал накануне изданию «Коммерсантъ» партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак. Крупный российский бизнес будет сокращать либо полностью приостанавливать сотрудничество с международными юрфирмами, заявила изданию управляющий партнер московского офиса КА «Регионсервис» Евгения Червец. Вместе с тем, по её словам, прекрасные юридические команды иностранных фирм, работающих на российском рынке, вероятно, будут выделяться и либо присоединяться к уже зрелым российским юрфирмам, либо создавать свои собственные по модели специализированных бутиков. «Также важное значение имеет то, что российские фирмы имеют ставки в рублях и при понижении курса национальной валюты к доллару и евро выигрывают с точки зрения ценовой политики», — добавляет Червец. Консультантам же, по мнению Шпака, «нужно будет пересматривать свой традиционный, слегка «отстраненный» взгляд на проблемы клиентов и учиться находить, предлагать и реализовывать сугубо практичные решения». Между тем, как считает управляющий партнер Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская, подводить итоги и подсчитывать ушедших еще рано: очевидный прямой эффект от происходящего — это сворачивание деятельности в России со стороны большинства международных юридических фирм, а позитив можно увидеть в том, что многие команды переформатируются в русский юридический бизнес и останутся. В ситуации, когда, по словам Томашевской, все бизнесы станут русскими, конкуренция только увеличится, что в целом хорошо скажется на качестве продуктов для клиентов.