София, 22 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. На 26-м Международном кинофестивале, проходившем в столице Болгарии, главный приз получила работа румынских кинематографистов. Об этом 22 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Wsffest.com Зрители перед экраном. Фестиваль уличного кино

Согласно официальной информации, художественный фильм «Искатель ветра» был удостоен высшей награды за «мастерское отражение человеческого бытия и раскрытие красоты природы».

По словам режиссера картины Михая Софроня, указанная лента была призвана обратить внимание зрителя на «проблемы XXI века».

Напомним, Софийский международный кинофестиваль был основан в 1997 году. В настоящее время он является одним из основных ежегодных культурных событий в Восточной Европе.