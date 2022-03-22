Ереван, , 18:09 — REGNUM Азербайджан прервал газоснабжение населённых пунктов Нагорного Карабаха, расположенных в районе города Шуши, поставив 120 тысяч жителей региона на грань гуманитарного кризиса, сообщает 22 марта МИД Армении.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Отдельно отмечено, что газоснабжение было отключено на фоне аномальных холодов и снегопадов.

«В условиях небывалого снегопада и небывалых холодов около 120 тыс. жителей Нагорного Карабаха лишились необходимого газоснабжения. Азербайджан умышленно нарушает нормальную работу жизненно важной инфраструктуры Нагорного Карабаха, что, очевидно, ведет к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе», — указано в тексте заявления МИД Армении.

Ереван указывает, что таким образом Баку пытается оказывать психологическое давление на население Карабаха, одновременно препятствуя визитам международных гуманитарных организаций.

«Сложившаяся ситуация делает неотложным четкий ответ международного сообщества для предотвращения гуманитарного кризиса, а также немедленный и беспрепятственный допуск международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах», — подчёркивается в сообщении.

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