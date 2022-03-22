Новороссийск, Краснодарский край, 22 марта, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Трава горит на территории Новороссийского лесничества, сообщили 22 марта в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Пожар

Сообщение о возгорании на территории Гостагаевского участкового лесничества поступило в 16:30, на 17:00 возгорание локализовано на площади 0,08 га.

Угрозы населенным пунктам нет, уточнили в МЧС. До ближайшего населенного пункта — шесть километров.